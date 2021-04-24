В Соединенных Штатах за прошлый год был зафиксирован мощный всплеск смертности, который превысил показатели времен пандемии испанского гриппа в 1918 году.

Об этом сообщает The New York Times.

После пандемии 1918 года уровень смертности в стране неуклонно снижался. Однако в прошлом году произошел резкий всплеск – показатель увеличится на 16% по сравнению с 2019 годом. Это даже больше, чем 12-процентный скачок во время пандемии 1918 года.

Во время пандемии коронавируса самый большой разрыв произошел между фактическим и ожидаемым уровнем смертности – это то, что называют "избыточной смертностью", или смертностью сверх нормы.

Напомним, в США в эпидемиологическом сезоне 2020-2021 года зарегистрировано крайне мало случаев заражения гриппом - согласно статистике, почти в 21 тысячу раз меньше, чем за сезон 2019-2020.

Также "Страна" писала, что в 2020 году смертность в США выросла на 15% на фоне пандемии коронавирусной болезни. Прошлый год стал самым смертоносным в истории страны.