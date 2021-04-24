Главы МИД Украины и Грузии Дмитрий Кулеба и Давид Залкалиани договорились о дальнейшем сотрудничестве и координации действий с целью приближения двух стран к вступлению в ЕС и НАТО, включая получение Плана действий относительно членства в Альянсе (ПДЧ).

Об этом сообщила пресс-служба МИД Украины.

Кулеба поговорил по телефону Залкалиани 23 апреля, находясь с рабочим визитом в Румынии.

"Членство Украины и Грузии в Европейском Союзе и НАТО - лишь вопрос времени", - заявил глава МИД Украины.

Кроме того, министры согласовали планы двусторонних контактов на высоком и высшем уровнях в ближайшее время. В частности, речь шла о визитах в Украину президента Грузии Саломе Зурабишвили и министра иностранных дел Давида Залкалиани, а также о визите в Грузию премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

В свою очередь глава грузинского ведомства положительно оценил инициативу Украины по созданию Крымской платформы и подтвердил готовность своей страны активно участвовать в ее деятельности.

Кулеба отдельно заявил, что украинская сторона уделяет особое внимание деле задержания в Грузии граждан Украины Владимира Дьяченко и Юрия Хомича, рассчитывает на беспристрастное судебное разбирательство и скорейшее освобождение граждан Украины.

Напомним, ранее сообщалось,что в Минобороны ждут оценки "серьезности намерений Украины" на саммите НАТО в июне.

Также мы писали, что Зеленский собирается в июне понять перспективы по ПДЧ в НАТО для Украины.