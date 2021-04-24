YouTube-аккаунты заблокированных телеканалов ZIK, 112 и NewsOne больше недоступны для пользователей на территории Украины. За границей они по-прежнему открываются.

Каналы все еще можно найти в поиске, однако смотреть их уже нельзя. При переходе на канал появляется сообщение, что он "недоступен для просмотра в вашей стране".

На каналах закрытие связывают с давлением украинской власти на YouTube.

В то же время работает YouTube-канал "Перший незалежний", который создали журналисты закрытых каналов.

Также работают резервные каналы ZIK и NewsOne.

Напомним, 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о вступлении в силу решения о СНБО о санкциях против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака и его телеканалов NewsOne, Zik и 112.

После этого министр культуры Александр Ткаченко обратился в YouTube с требованием заблокировать аккаунты этих каналов.

При этом еще в начале недели Ткаченко говорил, что YouTube игнорирует запросы на блокировку трех оппозиционных телеканалов.