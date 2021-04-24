Премьер-министр Канады Джастин Трюдо рассказал, как он и его супруга Софи Грегуар-Трюдо привились вакциной от коронавируса производства компании AstraZeneca.

Соответствующий пост он написал у себя в Twitter.

"Сегодня настала наша очередь привиться, что мы с Софи и сделали", - написал он в пятницу, 23 апреля.

Премьер Канады и его супруга получили первую из двух необходимых дозу вакцины. Согласно последней информации из университета Джона Хопкинса, всего в Канаде обнаружено 1 172 697 случаев коронавируса.

Джастин Трюдо с женой вакцинировались от коронавируса. Фото: twitter.com/JustinTrudeauот

Напомним, ранее прививку вакциной AstraZeneca сделала канцлер Германии Ангела Меркель.

Также мы писали о том, что Европа в 2022 году откажется от вакцин AstraZeneca и Johnson & Johnson.