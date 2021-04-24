Премьер Канады Джастин Трюдо и его супруга привились от коронавируса вакциной AstraZeneca. Фото
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо рассказал, как он и его супруга Софи Грегуар-Трюдо привились вакциной от коронавируса производства компании AstraZeneca.
Соответствующий пост он написал у себя в Twitter.
"Сегодня настала наша очередь привиться, что мы с Софи и сделали", - написал он в пятницу, 23 апреля.
Премьер Канады и его супруга получили первую из двух необходимых дозу вакцины. Согласно последней информации из университета Джона Хопкинса, всего в Канаде обнаружено 1 172 697 случаев коронавируса.
Джастин Трюдо с женой вакцинировались от коронавируса. Фото: twitter.com/JustinTrudeauот
Напомним, ранее прививку вакциной AstraZeneca сделала канцлер Германии Ангела Меркель.
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