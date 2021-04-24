За минувшие сутки в Украине прививку от коронавируса сделали 14 339 человек. Всего с начала кампании вакцинацию прошли 522 385 украинцев.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Первую дозу вакцины получили 522 383 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) – 5 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).

Вчера больше всего прививок сделали в Киеве (1 350), Харьковской (1 353), Запорожской (1 128) и Днепропетровской (1 108) областях. Меньше всего - в Сумской и Полтавской областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки и количество прививок:

г. Киев - 1 027 случаев / 1 350 прививок;

Винницкая область - 332 случая/ 494 прививки;

Волынская область - 346 случаев / 325 прививок;

Днепропетровская область – 1 268 случаев/ 1 108 прививок;

Донецкая область - 754 случая / 655 прививок;

Житомирская область - 288 случаев / 357 прививок;

Закарпатская область – 219 случаев/ 657 прививок;

Запорожская область - 621 случай/ 1 128 прививок;

Ивано - Франковская область – 123 случая/ 383 прививки;

Киевская область - 815 случаев / 406 прививок;

Кировоградская область - 197 случаев / 299 прививок;

Луганская область - 255 случаев / 316 прививок;

Львовская область - 747 случаев / 673 прививки;

Николаевская область - 299 случаев/ 382 прививки;

Одесская область - 841 случай / 948 прививок;

Полтавская область - 641 случай / 255 прививок;

Ровенская область - 518 случаев / 497 прививок;

Сумская область - 370 случаев / 147 прививок;

Тернопольская область - 268 случаев/ 284 прививки;

Харьковская область - 964 случая / 1 353 прививки;

Херсонская область - 201 случай / 417 прививок;

Хмельницкая область - 479 случаев / 719 прививок;

Черкасская область - 592 случая / 300 прививок;

Черновицкая область - 166 случаев / 550 прививок;

Черниговская область - 380 случаев / 336 прививок.

Прививка проводилась 285 мобильными бригадами по иммунизации и 431 пунктом прививки. По состоянию на 23 апреля 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 488 250 человек.

Напомним, ранее сообщалось, что за отказ от прививки военных на передовой лишают матпомощи в случае смерти.

Также мы писали, что в Украине уже четыре человека умерли после прививки Covishield.