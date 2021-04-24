В Украине за сутки вакцинировали 14 339 человек. Больше всего прививок сделали в Харьковской области
За минувшие сутки в Украине прививку от коронавируса сделали 14 339 человек. Всего с начала кампании вакцинацию прошли 522 385 украинцев.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.
Первую дозу вакцины получили 522 383 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) – 5 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).
Вчера больше всего прививок сделали в Киеве (1 350), Харьковской (1 353), Запорожской (1 128) и Днепропетровской (1 108) областях. Меньше всего - в Сумской и Полтавской областях.
Количество заболеваний в регионах за сутки и количество прививок:
- г. Киев - 1 027 случаев / 1 350 прививок;
- Винницкая область - 332 случая/ 494 прививки;
- Волынская область - 346 случаев / 325 прививок;
- Днепропетровская область – 1 268 случаев/ 1 108 прививок;
- Донецкая область - 754 случая / 655 прививок;
- Житомирская область - 288 случаев / 357 прививок;
- Закарпатская область – 219 случаев/ 657 прививок;
- Запорожская область - 621 случай/ 1 128 прививок;
- Ивано - Франковская область – 123 случая/ 383 прививки;
- Киевская область - 815 случаев / 406 прививок;
- Кировоградская область - 197 случаев / 299 прививок;
- Луганская область - 255 случаев / 316 прививок;
- Львовская область - 747 случаев / 673 прививки;
- Николаевская область - 299 случаев/ 382 прививки;
- Одесская область - 841 случай / 948 прививок;
- Полтавская область - 641 случай / 255 прививок;
- Ровенская область - 518 случаев / 497 прививок;
- Сумская область - 370 случаев / 147 прививок;
- Тернопольская область - 268 случаев/ 284 прививки;
- Харьковская область - 964 случая / 1 353 прививки;
- Херсонская область - 201 случай / 417 прививок;
- Хмельницкая область - 479 случаев / 719 прививок;
- Черкасская область - 592 случая / 300 прививок;
- Черновицкая область - 166 случаев / 550 прививок;
- Черниговская область - 380 случаев / 336 прививок.
Прививка проводилась 285 мобильными бригадами по иммунизации и 431 пунктом прививки. По состоянию на 23 апреля 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 488 250 человек.
Напомним, ранее сообщалось, что за отказ от прививки военных на передовой лишают матпомощи в случае смерти.
Также мы писали, что в Украине уже четыре человека умерли после прививки Covishield.