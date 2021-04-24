В пятницу, 23 апреля, в аварии погиб министр транспорта Аргентины Марио Меони. Смерть чиновника подтвердил президент страны Альберто Фернандес.

Соответствующий пост он опубликовал в Twitter.

"С глубокой скорбью я получил ужасное известие о смерти министра транспорта нашего правительства Марио Меони. Мы потеряли верного, неутолимого и честного политика и госслужащего, который мог служить примером", - написал он.

По данным журналистов, автомобиль перевернулся на трассе в районе города Сан-Андрес-де-Хилес. Известно, что министр направлялся в город Хунин, где проживает его семья.

Причина трагедии на данный момент неизвестны. Прибывшие на место спасатели не обнаружили следов другого автомобиля или животного, которое могло перебегать дорогу в этот момент.

Известно, что Меони был назначен главой ведомства в декабре 2019 года, сразу после вступления Фернандеса в должность президента.

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