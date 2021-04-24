Временный поверенный в делах РФ в США Сергей Кошелев был вызван в Госдепартамент из-за обеспокоенности Вашингтона действиями РФ в евроатлантическом регионе.

Об этом сообщило посольство в России в США в Твиттере.

Поверенного вызвали в бюро Госдепа по делам Европы и Евразии из-за обеспокоенности "дестабилизирующими действиями, которые Россия осуществляет в евроатлантическом регионе", и желания продемонстрировать поддержку Чехии.

При этом в посольстве заявили, что во время встречи дипломат решительно отвергнул "необоснованные обвинения в адрес Москвы".

Советник-посланник Сергей Кошелев занимает пост временного поверенного в делах России в США, так как посла Анатолия Антонова еще в марте пригласили в Москву для консультаций.

Напомним, 17 апреля из Праги высылали 18 российских дипломатов по подозрению в связях с разведкой России. Одновременно республика объявила в розыск двух российских разведчиков Александра Петрова и Руслана Боширова - их подозревают в причастности ко взрыву на складе боеприпасов во Врбетице.

В качестве ответа Москва объявила 20 сотрудников чешского посольства персонами нон грата и выслала их из страны. В свою очередь Прага заявила о выдворении 63 сотрудников российского посольства и их семей.

В знак солидарности с Чехией Словакия выслала трех сотрудников посольства РФ. Ее примеру последовали Эстония, которая выслала вместе с Латвией одного российского дипломата, и Литва, которая выслала двоих.

Также премьер Чехии заявил о разрушении отношений с Россией.