В Пентагоне считают, что пока преждевременно давать оценку заявлениям Минобороны РФ об отводе российских войск от границ Украины.

Об этом заявил представитель Пентагона Джон Кирби, передает "Интерфакс-Украина".

"В пятницу днем еще слишком рано говорить о конкретных деталях этого", - сказал он.

Также Кирби заявил, что Вашингтон призывает Россию прекратить провокации, уважать территориальный суверенитет Украины и способствовать стабильности вдоль границы. США продолжают наблюдать за ситуацией в регионе.

Напомним, Россия заявила, что начинает отводить войска от границы с Украиной. По словам главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, солдаты Западного и Южного военных округов с задачами справились. И с 23 апреля начинают процесс возврата в места постоянной дислокации.

Также "Страна" писала, что на выполнение приказа министра обороны России Сергея Шойгу о завершении внезапной проверки российских войск отведено менее 10 дней, хотя переброска в Крым и к границам Украины заняла почти месяц.