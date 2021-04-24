За прошлые сутки в Украине коронавирус обнаружили у 12 711 человек. Всего в стране выявили уже 2 017 341 случай Covid-19.

Об этом 24 апреля в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

По данным Степанова, из 2 017 341 случая коронавируса летальными оказались 42 092 (+392 за сутки). Выздоровело уже 1 565 954 пациента с коронавирусом (+13 687).

Вчера в Украине заболели 532 ребенка и 230 медработников. В больницы попали 3 508 человек. За сутки сделали 92 136 тестов на коронавирус (в том числе методом ПЦР - 40 734, методом ИФА - 17 731, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 33 671).

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской области (1 268), Киеве (1 027), Харьковской (964), Одесской (841) и Киевской (815) областях.

Напомним, более 5,7 миллионов новых случаев коронавируса выявили в мире за последние семь дней. Это является рекордным показателем с начала пандемии.

Также мы писали о том, что в Индии два дня подряд фиксировали мировой рекорд по новым случаям коронавируса.