Сегодня, 23 апреля, вице-премьер-министр, министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не примет предложения президента России Владимира Путина и не не поедет в Москву, чтобы поговорить с российским лидером.

Об этом он сообщил в ходе сегодняшнего эфира программы "Свобода слова Савика Шустера".

По словам Резникова, Владимир Зеленский может говорить с Россией сначала о завершении войны на Донбассе и отводе российских войск с Донбасса и Крыма, а уже потом о восстановлении отношений между Россией и Украиной. Но эта встреча не может состояться в столице России, поскольку Россия является страной-агрессором.

"Во время войны президент не может ехать в столицу и встречаться с человеком, который является представителем страны-агрессора. Мне кажется, это немного странное предложение", - говорит Резников.

Помимо этого, он считает, что если такая встреча и состоится, то должна она проходить в рамках Норманского формата, где будут присутствовать четыре лидера (Украина, Россия, Франция, Германия), как это было в 2019 году.

Ранее "Страна" сообщала, что президент России Владимир Путин предложил украинскому президенту Зеленскому приехать в Москву и поговорить об отношениях двух стран. Путин считает, что президентам надо говорить о русском языке и Русской Православной Церкви, которые, якобы притесняют в Украине.

В то же время президент РФ посоветовал Зеленскому обсуждать Донбасс не с ним, а с "ЛДНР". Ранее Советник главы украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович сообщил "Стране", что Украина не согласна на встречу с представителями "ЛДНР" на Донбассе.