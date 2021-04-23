Народный депутат от "Слуги народа" Евгений Шевченко, который 20 апреля встречался с президентом Беларуси Александром Лукашенко, объяснил, с какой целью ездил в соседнюю страну. По его мысли, Беларусь - стратегический партнер Украины, в отличие от Евросоюза, идея вступления в который утопична.

Об этом Шевченко сказал 23 апреля в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

"Мы живем лживыми надеждами, которые внушили себе и которые внушаем людям. Я сейчас про что? Я сейчас про путь. Путь в Европейский союз, путь в НАТО - хороший путь, я только за, я за это. Но я знаю, я уверен, что это ложный путь, потому что и там, и там - стена. Это все путь как на Луну. То есть мы когда-нибудь будем жить на Луне, будем жить хорошо. А народ устал ждать, народ хочет жить сейчас", - полагает Шевченко.

Он назвал Минск стратегическим партнером Киева и добавил, что Украина не разрывает отношений со странами, у которых есть проблемы с демократией.

"То, что мы его будем осуждать, как вы говорите, за то, сколько в тюрьмах сидит... Слушайте, по этой логике надо с Китаем прекратить торговать: там тоталитарный режим, там расстреливают людей. Но у нас 20 миллиардов оборота", - добавил нардеп.

Он считает, что в Беларуси общество здоровее и счастливее.

"У нас 13 тысяч погибли, у нас война идет. У нас общество расколото. А там общество монолитно, и там счастливые люди. Я не видел там войны. Там стабильная экономика, там люди в больницу идут и не думают, что им нужно лекарство покупать, там все бесплатно", - описал Шевченко жизнь в Беларуси.

Ранее "Страна" рассказывала, как прошла встреча украинского депутата и Лукашенко.

Мы также разбирались, зачем Шевченко ездил в Минск.