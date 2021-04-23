В пятницу, 23 апреля, замглавы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) и вице-премьер-министр — министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины по Донбассу Алексей Резников пригласил советников президента Франции Эммануэля Бонна и канцлера Германии Яна Хекера посетить Донбасс.

Об этом он сообщил в ходе сегодняшнего эфира программы "Свобода слова Савика Шустера".

У Резникова попросили, как он относится к идее заместителя главы администрации президента РФ Дмитрия Козака о том, что Россия предлагает Германии и Франции провести встречу на Донбассе при участии Украины и "ЛДНР". Эта встреча планируется для того, чтобы обсудить перемирие в регионе.

Резников сообщил, что ему интересна идея приглашения Бонна и Хекера. "Мы с радостью их встретим для того, чтобы они собственными глазам увидели, что там происходит. Это возможно", - сказал вице-премьер. Он добавил, что возможный визит на Донбасс обсуждался во время встречи советников нормандского формата.

Ранее Советник главы украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович сообщил "Стране", что Украина не согласна на встречу с представителями "ЛДНР" на Донбассе.

Также напомним, что 20 апреля президент Украины Зеленский записал новое видеообращение, в котором он предложил встретиться Путину в любой точке Донбасса. Он напомнил, что на заседании политических советников Нормандской четверки 19 апреля обсуждалось восстановления режима полного прекращения огня, но Россия отказалась поддержать общее заявление.