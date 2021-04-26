Сегодня, 26 апреля, суд Москвы по иску городской прокуратуры начал рассматривать иск о признании экстремистскими три организации, которые напрямую связаны с Алексеем Навальным.

Причем прокуратура, в ожидании решения суда, уже приостановила деятельность Фонда по борьбе с коррупцией и штабов оппозиционера, которые сейчас закрываются по всей стране.

Если иск будет удовлетворен (вероятность - очень высокая), то все они обязаны будут полностью завершить свою деятельность на территории России. Анонс акции протеста будет равняется вербовке в экстремизм, выход на митинг - участие в деятельности запрещенной организации, пожертвование штабам Навального - финансирование экстремизма. За все это - тюрьма.

Интересно, что экстремизм усмотрели в том, что Навальный и его сторонники готовят в России "цветную революцию". Таким образом этот процесс в РФ по сути сделали уголовным преступлением.

Если вердикт будет обвинительным, то будут заблокированы счета организаций оппозиционера. Ко всем каналам коммуникации в Интернете закроют доступ на территории РФ.

Что такое экстремизм по российским законам, как он преследуется, чем будет чреват для сотрудников и сторонников Навального, как отразится на протестной деятельности - в материале "Страны".

Почему штабы Навального хотят признать экстремистскими

16 апреля прокуратура Москвы подала иск о признании экстремистскими три организации:

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК),

штабы Алексея Навального,

Фонд защиты прав граждан (ФЗПГ; юрлицо ФБК).

В документе значится, что прокуратура провела проверку и пришла к выводу, что "фактическими целями является создание условий для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария "цветной революции".

Полная версия заявления прокуратуры по организация Навального:

Материалы были направлены в суд под гриф "секретно". Рассмотрение дела проходит в закрытом режиме. Организации имеют право подать апелляцию.

За 19 лет действия закона "О противодействии экстремистской деятельности" запрещенными признаны 83 организации, среди них:

Свидетелей Иеговы,

движения футбольных хулиганов из разных регионов России (за нацистские взгляды),

религиозная группа "Файзрахманисты",

международное объединение "Кровь и Честь",

движение "Русское национальное единство",

Национал-большевистская партия (основанная Эдуардом Лимоновым),

украинские:

Меджлис крымскотатарского народа,

"Правый сектор",

"Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона" (УНА-УНСО),

"Украинская повстанческая армия" (УПА),

"Тризуб им. Степана Бандеры",

"Братство".

Что такое экстремизм по российским законам, как наказывается

Термин "экстремизм" и все производные от него в России разъясняет закон №114-ФЗ от 2002 года.

Экстремизм - это деятельность общественных и религиозных объединений, иных организаций, СМИ или физических лиц по планированию, организации, подготовке и совершению действий, направленных на:

насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности Российской Федерации,

подрыв безопасности РФ,

захват или присвоение властных полномочий;

создание незаконных вооруженных формирований;

осуществление террористической деятельности;

возбуждение расовой, национальной или религиозной розни; социальной розни, связанной с насилием или призывами к насилию;

унижение национального достоинства;

осуществление массовых беспорядков, хулиганских действий и актов вандализма по мотивам идеологической, политической, расовой, национальной или религиозной ненависти либо вражды, а равно по мотивам ненависти либо вражды в отношении какой-либо социальной группы;

пропаганду исключительности, превосходства либо неполноценности граждан по признаку их отношения к религии, социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности;

В случае, если организация признана экстремистской, к ней применятся такие санкции:

аннулирование государственной аккредитации и регистрации;

запрет пребывания на территории РФ иностранных граждан в качестве представителей данной организации;

запрет на ведение любой хозяйственной в России;

запрет публикации в СМИ любых материалов от имени запрещенной организации;

запрет распространения в России информационной продукции, содержащей материалы данной организации;

запрет на проведение любых массовых акций и публичных мероприятий,

запрет на участие в массовых акциях и публичных мероприятиях в качестве представителя запрещенной организации (или ее официальных представителей);

запрет на создание организаций-правопреемников в любой правовой форме.

Все российские СМИ при каждом упоминании организации должны указать, что она признана экстремистской.

Предваряет уголовное производство проверка организации и всей ее документации.

Экстремистская деятельность преследуется по статье 282.2 УК РФ.

наказание за организацию деятельности:

штраф от 400 до 800 тысяч рублей,

лишение свободы на срок от 6 до 10 лет,

лишение права занимать определенные должности (занимать выборные должности, быть госслужащим, работать в силовых структурах, прочее - Ред. ) на срок до 10 лет,

) на срок до 10 лет, лишение права заниматься определенной деятельностью (например, создавать общественные организации) на срок до 10 лет.

за вербовку:

штраф от 300 до 700 тысяч рублей,

принудительные работы на срок от 2 до 5 лет,

лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет или без такового,

ограничение свободы на срок от 1 года до 2 лет,

лишение свободы на срок от 4 до 8 лет.

за участие (в случае со сторонниками Навального - за выход на митинги, - Ред.):

штрафом от 300 тысяч до 600 тысяч рублей,

принудительные работы на срок от 1 года до 4 лет,

лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет,

ограничением свободы на срок до 1 года,

лишение свободы на срок от 2 до 6 лет.

за участие до признания огранизации эксремисткой:

закон не имеет обратной силы; привлекать за участие можно с момента, когда после судов первой и второй инстанций (апелляция) Минюст внес организацию в перечень экстремистских и опубликовал на своем сайте.

впервые совершившие преступление:

если гражданин впервые совершил преступление по этой статье, но добровольно прекратил участие в эксремисткой организации, он освобождается от уголовной ответственности.

В 2019 году за организацию экстремистского объединения были осуждены 15 человек. За участие в деятельности - 47 человек.

Большинство осужденных были приговорены к лишению свободы.

13 организаторов получили от 3 до 8 лет колонии. 28 человек, которых приговорили за участие, получили от 1 до 5 лет колонии.

В первой половине 2020 года за организацию деятельности были осуждены 12 человек, за участие - 15 граждан.

Что будет с организациями Навального?

Расскажем, каким образом решение суда, если оно приговор будет обвинительным, отразится на деятельности организаций Навального.

Вердикт не станет для команды оппозиционера неожиданностью.

"Нам предстоит найти ответы на очень непростые вопросы: как обеспечить безопасность сотрудников, волонтеров, сторонников, как вести работу в новых условиях. Мгновенных ответов у нас, конечно, нет. Но мы их найдем. Мы продолжим нашу работу - мирно, публично, эффективно", - говорилось в заявлении директора ФБК Ивана Жданова и руководителя штабов Леонида Волкова.

И Жданов, и Волков постоянно проживают за границей. Организацию они обеспечивают в дистанционном режиме. И из-за рубежа они, вероятно, продолжат это делать. Даже в случае, если против них будут возбуждены уголовное дела.

На местах же, в России, структуры Навального вынуждены будут прекратить работу. Они обязаны закрыть все свои представительства в регионах и в Москве - ни в собственных, ни в арендованных помещения офисов быть не может.

Организовывать митинги у Навального не смогут. Это будет называется уже не призывом к участию в несанкционированных акциях, а вербовкой в экстремизм.

Возникает вопрос: смогут ли компании изменить название и продолжить деятельность? Попробовать команда Навального сможет. Но если новая фирма продолжит ту же деятельность, она тоже будет признана экстремистской.

Грубо говоря, если штабы оппозиционера переименуются в "Общество по защите амурских тигров и лесов Сибири", то и информационная кампания, и митинги должны будут касаться природной тематики, а не за Навального и против Путина.

Иметь какие-либо информационные каналы в Интернете организации Навального не смогут.

Отдельно остановимся на многочисленных ютуб-каналах, пабликах, группах в соцсетях команды Навального. Напомним, что у оппозиционера очень молодая аудитория и коммуникация с ней осуществляется по Интернету.

По умолчанию с судебным запретом люди Навального не должны удалять или блокировать страницы. Для этого прокуратура может подавать отдельные иски. Но по факту это уже вопрос времени: в случае со всеми запрещенными организациями такие заявления подвались и удовлетворялись.

Весь опубликованный контент в пабликах люди Навального удалять не обязаны. Но продолжать обновлять его больше не смогут. В противном случае - уголовная ответственность, описанная выше.

В теории вести страницы сторонники Навального могут попробовать из-за границы. Однако Роскомнадзор блокирует доступ на запрещенные каналы с территории России.

Ниже мы публикуем скриншот - такая ошибка отображается при попытке зайти за запрещенную в России УНА-УНСО в фейсбуке. Через VPN - открывается, но не всегда, в зависимости от сервиса.

Задонатил Навальному - финансируешь экстремизм

Все описанные выше проблемы, с которыми предстоит столкнуться Навальному и Ко - ерунда по сравнению с главным вопросом - финансированием.

По данным компаний, они существуют за счет пожертвований граждан России. Регулярные донаты оформили около 17 тысяч человек. В 2020 году сторонники перечислили 52 миллиона рублей.

Впрочем, бытует мнение, что спонсирование "по-взрослому" осуществляется через биткоин-кошельки от неизвестных жертвователей. Богатые и небезразличные за четыре года, с 2016-го, сбросили Навальному и Ко биткоинов на 3,3 миллиона долларов.

В 2021 году BTC-донаты не сокращались. Люди Навального активно их выводили и обналичивали.

В случае удовлетворения иска пожертвования в каком-либо виде получать не получится. Открыть новый кошелек и под прикрытиям восстановления популяции амурских тигров собирать деньги - не вариант. Опыт других экстремистских организаций показывает, что ФСБ эту информацию отслеживает и пресекает.

Впрочем, россияне в своем большинстве, скорее всего, откажутся от пожертвований для Навального. Поскольку это станет называется финансированием экстремизма и наказываться реальным сроком.

Это означает, что Навальному и его штабам придется придумывать какие-то более изощренные способы получения денег.

Свою деятельность в нынешнем формате - опубликованные в Интернете расследования, митинги протеста - все это тоже придется остановить. В противном случае в отношении сотрудников штабов Навального, которые живут в России, очень быстро будут возбуждены дела.

Если, несмотря на решение суда, "навальновцы" будут созывать новые митинги, они фактически будут подводить под монастырь российских граждан. Вероятно, если на их протесты выйдет несколько тысяч человек, то всех их вряд ли оштрафуют или посадят. Однако приговоров за экстремизм даже для 50 человек будет достаточно, чтобы на будущие акции уже никто не вышел.

Фактически единственный вариант для организаций Навального - более широко развернуть деятельность за границей: выступать в европейских и американских организациях, публиковаться в иностранных СМИ и тому подобное. А шансы организовать большие акции протеста в канун выборов Госдуму (как, по слухам, они планировали) - минимальные.