Сегодня, 23 апреля, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что международная инициатива по распределению вакцин COVAX назвала следующую дату поставки препарата Pfizer в страну.

Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

По словам главного санврача, в Украине после 17 мая ожидаются поставки 473 850 доз.

"Сегодня получили письмо от COVAX о возможности поставки очередной партии вакцины Pfizer-BioNTech (Comirnaty) в количестве 473 850 уже на неделе с 17 мая", - рассказал Виктор Ляшко.

Ранее главный санврач Украины рассказал, когда Киев покинет красную зону карантина. Также по прогнозам Министерства здравоохранения еще пять областей должны вскоре перейти в "желтую" зону.

Напомним, что в Украину в рамках программы COVAX прибыло 367 200 доз южнокорейской вакцины AstraZeneca. По информации ЮНИСЕФ, всего до конца 2021 года в рамках COVAX в Украину будут поставлены вакцины для иммунизации 8 млн украинцев.