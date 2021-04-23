Ляшко назвал дату поставки следующей партии вакцины Pfizer
Сегодня, 23 апреля, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что международная инициатива по распределению вакцин COVAX назвала следующую дату поставки препарата Pfizer в страну.
Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.
По словам главного санврача, в Украине после 17 мая ожидаются поставки 473 850 доз.
"Сегодня получили письмо от COVAX о возможности поставки очередной партии вакцины Pfizer-BioNTech (Comirnaty) в количестве 473 850 уже на неделе с 17 мая", - рассказал Виктор Ляшко.
Ранее главный санврач Украины рассказал, когда Киев покинет красную зону карантина. Также по прогнозам Министерства здравоохранения еще пять областей должны вскоре перейти в "желтую" зону.
Напомним, что в Украину в рамках программы COVAX прибыло 367 200 доз южнокорейской вакцины AstraZeneca. По информации ЮНИСЕФ, всего до конца 2021 года в рамках COVAX в Украину будут поставлены вакцины для иммунизации 8 млн украинцев.