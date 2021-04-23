Президент России Владимир Путин подписал указ "О применении мер воздействия (противодействия) на недружественные действия иностранных государств". В нем идет речь об ограничении и даже полном запрете возможности нанимать посольствам недружественных стран на работу граждан, находящихся на территории России. Эту меру на прошлой неделе анонсировал МИД РФ.

Текст указа опубликован 23 апреля на сайте Кремля.

Как говорится в документе, он направлен на защиту интересов и безопасности Российской Федерации.

"Ограничить (включая установление при необходимости полного запрета) заключение дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями, представительствами государственных органов и государственных учреждений иностранных государств, совершающих недружественные действия в отношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации или российских юридических лиц, трудовых договоров, договоров о предоставлении труда работников (персонала) и иных гражданско-правовых договоров, на основании которых возникают трудовые отношения с физическими лицами, находящимися на территории Российской Федерации", - гласит текст указа.

Также в нем прописаны другие ограничения:

количество физлиц, которые находятся на территории Российской Федерации и с которыми могут быть заключены договоры, должно определять правительство РФ;

договоры, заключенные до дня вступления в силу указа с физлицами, количество которых превышает определенное правительством Российской Федерации, подлежат прекращению.

В указе Путин поручил правительству:

определить перечень недружественных иностранных государств, в отношении которых применяются меры противодействия;

определить количество физических лиц, которые находятся на территории РФ и с которыми могут быть заключены договоры;

вносить при необходимости предложения об изменении мер воздействия и срока действия таких мер.

Указ вступил в силу со дня его официального опубликования.

Напомним, 15 апреля президент США Джо Байден подписал указ о введении новых санкций против России.

В МИД РФ пообещали на них "неотвратимый ответ", частью которого и стали ограничения, названные в упомянутом указе.