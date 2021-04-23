В Израиле, где закрыли последние отделения для больных Covid-19, Минздрав рекомендовал своим гражданам не не посещать Украину вне зависимости от того, вакцинировались они или нет от коронавируса.

Об этом сообщает местная газета The Jerusalem Post.

Помимо Украины, в данный список также включены еще шесть стран, в том числе Индия, Мексика и Турция.

"Ситуация в мире такова, что мы настоятельно рекомендуем не выезжать за границу, если в этом нет необходимости. Минздрав определил семь стран с очень высокой заболеваемостью и высокой вероятностью заражения или заражения вариантами. Рекомендуем по возможности не ездить в эти страны", - заявил исполнительный директор министерства Хези Леви.

Он также сообщил, что в список включены семь стран, где отмечен высокий уровень заболеваемости коронавирусом. В него кроме Украины вошли: Эфиопия, Бразилия, ЮАР, Индия, Мексика и Турция. В ведомстве отметили, что список может дополняться, и рекомендовали следить за его изменениями.

Ранее "Страна" сообщала, что Госдепартамент США рекомендовал американцам не совершать поездки в Украину. Причинами решения ведомство назвало высокую заболеваемость COVID-19, опасную ситуацию в Крыму и на востоке Украины, а также насилие радикалов на улицах украинских городов.

Также напомним, что из-за Covid-19 Греция продлила ограничения на полеты.