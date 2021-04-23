В случае смерти пациента вследствие вакцинации от коронавирусной болезни Covid-19 государство обязуется выплатить членам семьи более 1,7 млн гривен.

Об этом говорится в постановлении Кабмина в пятницу, 23 апреля.

В частности, государство установили следующие выплаты:

1,7 млн грн - выплата членам семьи в случае смерти вследствие вакцинации от Covid-19.

908 тыс. грн - выплата для лиц, которые получат инвалидность I группы.

794,5 тыс. грн - для лиц с инвалидностью II группы.

681 тыс. грн - для лиц с инвалидностью III группы.

Всего на эти выплаты Министерству здравоохранения выделили 55,92 млн гривен. Причинную связь смерти или инвалидности с осложнениями, возникшими после вакцинации, будут устанавливать на основании протокола расследования, проведенного группой оперативного реагирования на неблагоприятные события после иммунизации.

При этом в случае получения выплаты на компенсацию вреда, связанного с осложнениями, которые могут возникнуть после вакцинации, по процедуре ВОЗ в рамках глобальной инициативы COVAX, выплаты госкомпенсации не осуществляются.

Ранее "Страна" сообщала, что в Винницкой области семью умершего от коронавируса врача лишили выплат из-за отсутствия ПЦР-теста у покойного. Медик умер с 80% поражением легких спустя несколько часов после того, как попал в реанимацию.

Также напомним, что в Украине была зарегистрирована четвертая смерть после прививки Covishield. Умер 63-летний житель Львовской области.