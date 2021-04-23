Президент Джо Байден сказал президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, что намерен признать резню армян в начале ХХ века в Османской империи геноцидом. Ранее об этих планах главы Белого дома сообщали западные СМИ.

О сделанном Эрдогану заявлении пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с содержанием разговора между лидерами.

Белый дом опубликовал пресс-релиз о телефонной беседе президентов, но не упомянул тему геноцида. В отчете Белого дома лишь сказано, что Байден сказал турецкому лидеру о своей заинтересованности в "конструктивных двусторонних отношениях с расширенными сферами сотрудничества и эффективным управлением разногласиями".

Президенты договорились встретиться во время саммита НАТО в Брюсселе в июне, сообщил Белый дом.

Между тем ожидается, что Байден будет использовать слово "геноцид" в своем заявлении в субботу о признании Дня памяти резни армян, выполняя обещание, данное в ходе своей президентской кампании. Он станет первым президентом США за 40 лет, публично признавшим массовые убийства 1915 года геноцидом.

Рональд Рейган был последним главой США, который в 1981 году назвал зверства, совершенные против армян, "геноцидом". Но впоследствии он отступил под давлением Турции - государства - преемника Османской империи.

Эрдоган упрекал другие страны, которые называли казни, депортации и организованные убийства армян геноцидом. Заявление Байдена, вероятно, обострит отношения с союзником по НАТО, прогнозирует Bloomberg.

В 2019 году, при Дональде Трампе, Конгресс США официально признал геноцид армян в Османской империи.

Между тем Украина не признает массовые убийства армян в начале ХХ века геноцидом, о чем в прошлом году заявил МИД.