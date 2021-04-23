Киев покинет красную зону со дня на день - санврач Ляшко
Сегодня, 23 апреля, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что на следующей неделе "красную" зону покинут Киев и пять областей.
Об этом он сообщает на своей странице в Facebook.
В частности, по прогнозами Министерства здравоохранения регионы должны перейти в "желтую" зону на следующей неделе, а Киев покинет "красную зону" со дня на день.
"По нашим прогнозам в течение следующей недели будут выходить из красного уровня Львовская, город Киев (со дня в день), Киевская, Запорожская, Одесская и Полтавская области", - пишет в социальной сети Ляшко.
Ранее "Страна" разбиралась, какие регионы уже вышли из "красной зоны" и какие скоро могут ее покинуть, а также какие шансы у Киева.
Также напомним, что "оранжевый" Тернополь с понедельника ослабляет карантин. В городе разрешат посещать рестораны и школы.