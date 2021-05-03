Иногда после Пасхи люди задаются вопросом, что делать со старыми куличами (пасками) и можно ли выбрасывать скорлупу яиц, освященных в церкви.

Единого ответа на этот вопрос нет, священнослужитель трактуют этот вопрос по-разному. Но есть наиболее распространенные в церкви мнения, а также народные традиции. Рассказываем о них.

Действительно, есть святыни: артос, антидор, просфоры. Отношение к ним должно быть благоговейным, чтобы не пропало ни одной крошки. Особым образом утилизируют и церковные свечи, поскольку их используют при молитве (огарки приносят в церковь и сжигают).

Есть продукты, которые Церковь благословляет для вкушения в определенные праздники. К ним относятся творожные пасхи, куличи и яйца на Пасху. К благословенным продуктам требование не столь категоричное, ведь освящение продуктов в церкви не делает их святынями. Окропляя прихожан водой, их благословляют на вкушение скоромной пищи после долгого поста, а не освящают сами продукты.

Конечно, нельзя топтать ногами и разбрасывать такие продукты, но строгих требований по их утилизации нет.

Если верующие считают допустимым выбросить скорлупу яиц в мусорное ведро - это вполне можно делать.

Также есть народная традиция закапывать остатки еды в земле, крошить ее птицам, оставить в лесу либо опустить в ручей. Если верующий таким образом хочет отнестись с благоговением к тому, что было принесено в храм, он может так поступить. Главное, оставлять такую еду на природе без упаковок, оберток, полиэтилена и пакетов.

В целом же в церкви советуют не осуждать ни один из вариантов, руководствуясь совету Иоанна Златоуста: "Ядый не ядущаго да не укоряет: и не ядый ядущаго да не осуждает. Бог бо его прият". То есть "Кто ест, не уничижай того, кто не ест; и кто не ест, не осуждай того, кто ест, потому что Бог принял его".