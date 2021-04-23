В США сотрудники правоохранительных органов предъявили трем жителям Нью-Йорка с двойным гражданством США и Украины обвинение в кражах из иностранных банков на 30 миллионов долларов. Прокуратура Штатов назвала фамилии и род занятий главных участников группировки.

Об этом сообщает Daily Beast со ссылкой на прокуратуру.

В частности, 56-летний Вэл Купер (Валерий Кононенко), 52-летний Алекс Левин и 49-летний Гарри Смит (Игорь Беркович) с марта 2015 по октябрь 2019 года вместе с сообщниками украли более 30 миллионов долларов, драгоценности и золото.

По данным полиции, некоторые из пострадавших банков находились в России, на Украине, в Молдавии, Латвии, Узбекистане, Азербайджане, Северной Македонии и Франции.

"Преступления, о которых мы говорим, выглядят как из сценария голливудского фильма", - заявила сторона обвинения. Подозреваемые открывали банковские ячейки с помощью копий ключей, которые изготовили их сообщники. Чтобы проникнуть в помещения банков, они арендовали ячейки и фотографировали замки чужих сейфов с помощью бороскопов (прибор позволяет исследовать закрытые полости - Ред.).

По данным прокуратуры, лидером данной группировки был Купер - предполагается, что он отмывал украденное через свои банковские счета в США. В то же время Левина считают закупщиком фотоаппаратуры, а Смита - взломщиком сейфов. В домах подозреваемых обнаружили копии ключей без номеров, наличные, драгоценности, бороскоп и замок от банковского сейфа.

В материале издания также сообщили, что Купера и Левина связывает криминальное прошлое. Первый был осужден за кражу в СССР в 1986 году, второй в 1999 году получил два года лишения свободы по делу о махинациях с ценными бумагами.

Напомним, что в преступную организацию вошли не менее 25 человек, организаторы - граждане Украины. В течение 2015-2016 годов их жертвами в Киеве стал 51 человек.

Также "Страна" сообщала, что на рынке промышленных товаров в Одессе чуть не украли сейф, где хранились более 1,5 миллиона гривен и еще 180 тысяч долларов.