Впервые за последние 13 лет украинские врачи пересадили костный мозг взрослому человеку от родственника. Пациентом стал 18-летний Александр Цымбалюк из Прикарпатья. 23 апреля после успешной операции его выписали из Киевского центра трансплантации костного мозга (ТКМ).

Об этом сообщается в Фейсбуке Министерства здравоохранения.

В декабре 2020 у молодого человека диагностировали тяжелую форму апластической анемии. Лейкоциты, тромбоциты и гемоглобин были критически снижены: его костный мозг не производил клетки крови. Единственным вариантом, чтобы выздороветь, оставалась трансплантация костного мозга.

Донором для Александра согласился стать его 20-летний брат. Забор клеток состоялся 16 марта 2021 года в Национальной детской специализированной больнице "ОХМАТДЕТ". 17 марта прошла операция по трансплантации костного мозга.

23 апреля, на 36-й день после операции, Александра выписали из Киевского центра ТКМ.

Киевский центр ТКМ - единственное место в стране, где выполняли такие операции. С 2003 года их сделали шесть. Последняя пересадка прошла в 2008 году. Затем из-за отсутствия специального оборудования операции вынуждены были прекратить. С тех пор все взрослые украинцы с раком крови и апластической анемией, даже имевшие донора среди родственников, вынуждены были ехать за границу.

В 2020 году на средства МОЗ за границу на ТКМ отправили 138 взрослых украинцев. Одна такая операция стоила более 3,5 миллионов гривен. Сейчас трансплантации в Украине полностью оплачивает МОЗ. Стоимость пересадки составляет 1 миллион 360 тысяч грн.

Два года назад "Страна" сообщала, что в Украине впервые провели операцию по замене сердечного клапана 97-летней бабушке.

Мы также писали, что ровно год назад украинские врачи впервые пересадили костный мозг ребенку от неродственного донора.