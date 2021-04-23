Сегодня, 23 апреля, президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект про внесение изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодекс страны.

Соответствующий документ был обнародован 23 апреля на сайте Верховной Рады под номером 5420.

В частности, поднимается вопрос об изменениях в УК и УПК положений относительно криминализации контрабанды товаров и подакцизных товаров, а также недостоверного декларирования товаров.

Отметим, что в данный момент текст документа на официальном сайте отсутствуют.

Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение СНБО о санкциях против 95 компаний и 13 физлиц, включая топ-контрабандистов.

В материале "Страны" обнародован список из 13 "топ-контрабандистов", против которых ввели санкции СНБО. Помимо этого, мы также публиковали полный список из 95 компаний, попавших под новые санкции.