Уполномоченный по защите государственного языка Украины Тарас Креминь собирается обратиться к политическим силам с требованием отзывать мандаты депутатов из-за систематических нарушений языкового законодательства.

Об этом сообщила пресс-служба омбудсмена в пятницу.

По словам Креминя, 21 апреля несколько депутатов и должностных лиц исполкома Харьковского горсовета на пленарном заседании нарушили закон. В связи с этим будут приняты все возможные меры реагирования, предусмотренные законом.

"Это уже не первый сигнал о том, что местные депутаты систематически нарушают языковое законодательство. В соответствии со статьей 56 закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" мной как уполномоченным по защите государственного языка уже осуществляются меры государственного контроля в отношении ряда депутатов и должностных лиц Харьковского городского совета. Очередная жалоба, которая поступила в наш адрес, также не останется без внимания. Будут приняты все возможные меры реагирования, предусмотренные законом", - цитирует Креминя пресс-служба омбудсмена.

Как считает омбудсмен, использование другого языка при исполнении служебных обязанностей не только нарушает закон, но и присягу.

"Мы будем обращаться в соответствующие политические силы с требованием лишить депутатских мандатов представителей, которые систематически нарушают нормы закона и присягу", — заключил Креминь.

Напомним, в январе вступили в силу новые положения закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Закон обязывает предприятия сферы услуг обслуживать посетителей на украинском. До 16 июля 2022 года штрафы за нарушение выписываться не будут.

Ранее мы писали, что за три месяца украинизации сферы услуг языковой омбудсмен Креминь принял решение по менее 1% жалоб.