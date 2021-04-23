Власти Беларуси запретили ввоз ряда товаров, произведенных компаниями, которые выступили против проведения в стране чемпионата мира по хоккею.

Об этом сообщает сайт правительства Беларуси.

"Для обеспечения защиты национальных интересов, с учетом недружественных действий в отношении белорусского народа правительством установлен перечень товаров, запрещенных к ввозу и реализации на территории Республики Беларусь", — говорится в сообщении.

Под санкции попали товары чешского производителя автомобилей Škoda Auto, немецкой фирмы Liqui Moly, производящей автомобильные масла, смазочные материалы и присадки; немецкого производителя средств по уходу за кожей Beiersdorf AG (бренды Nivea, Eucerin, Tesa, Hanspalast и другие).

Сообщается, что при выявлении запрещенных товаров при ввозе в страну, их отправляют обратно. При выявлении такой продукции в магазинах, на рынках, выставках, ярмарках или при онлайн-продаже, реализаторам предпишут запретить продавать такой товар.

Однако на ввозимые гражданами товары для личного пользования эти меры распространяться не будут. Под исключение попадут также машины, которые зарегистрированы в странах Евразийского экономического союза и которые ввезены в одну из стран-членов организации на временной основе.

Постановление вступает в силу через десять дней после официального опубликования документа. Установленный перечень запрещенных товаров действителен в течение шести месяцев.

Напомним, в январе компания Nivea заявила об отказе спонсировать чемпионат мира по хоккею в Беларуси из-за жестких действий белорусских властей во время протестов в стране. Затем от спонсирования отказались Skoda и Liqui Moly.

Позже Международная федерация хоккея заявила о переносе проведения чемпионата из Минска в Латвию.