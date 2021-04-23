Новая партия китайской вакцины от коронавируса прибудет в Украину в начале мая - Степанов
Новая поставка китайской вакцины от коронавируса компании Sinovac Biotech в 500 тыс. доз ожидается в Украине в первых числах мая.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире канала "Украина 24" в пятницу, 23 апреля.
Как рассказал министр, об этом сегодня сообщила компания.
Напомним, сегодня сообщалось, что в Украину в рамках программы COVAX прибыло 367 200 доз южнокорейской вакцины AstraZeneca.
Кроме того, к концу мая Украина также ожидает следующую поставку вакцины AstraZeneca (1,4 млн доз), а к концу июня ожидается еще 950 тыс. доз вакцины Pfizer.
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