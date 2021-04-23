Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал предложение заместителя руководителя Администрации президента России Дмитрия Козака о переговорах советников Нормандской четверки на Донбассе. По мнению Подоляка, эта инициатива неконструктивна и может нанести вред возможному прямому диалогу между президентами Украины и России.

Свое мнение Подоляк высказал агентству "Интерфакс-Украина".

"Это предложение, если попытаться его реализовать, может просто размыть идею переговоров как таковых. Это бы избавило смысла существующие форматы, их наработки. А добавление к переговорам неких лиц, которые ничего самостоятельно не решают (то есть представителей "ДНР" и "ЛНР" - Ред.), сделало бы уже на старте такие переговоры неконструктивными", - сказал Подоляк.

По его словам, "предложение Дмитрия Козака имеет смысл рассматривать и проработать на уровне Трехсторонней контактной группы".

А вот предложение Зеленского организовать переговоры с Путиным "на украинском Донбассе или в другом месте" он назвал "максимально конструктивным".

"Это может создать такой уровень диалога, который, во-первых, будет взаимодействовать со всеми другими линиями переговоров, а во-вторых, активизирует сам процесс, сделает его действительно содержательным", - добавил советник руководителя Офиса президента.

Он также сказал, что "предложение Зеленского и предложение Козака – два разных процесса, их необходимо разделять".

Напомним, 20 апреля Зеленский в видеообращении предложил Путину встретиться в любой точке Донбасса.

На это 21 апреля Путин ответил, что для обсуждения проблем Донбасса руководство Украины должно встречаться не с ним, а с "главами" "ДНР" и "ЛНР".