Бывший генеральный прокурор Виктор Шокин недавно подал жалобу в Европейскую комиссию, чтобы она признала нарушение его прав при увольнении с должности генпрокурора в марте 2016 года.

"Страна" публикует его обращение к ЕК.

Свое заявление Шокин направил Европейскому комиссару по финансовой стабильности, финансовым услугам и Союзу рынков капитала Мейрид МакГиннесс.

В нем он выразил уверенность, что призыв официальных лиц США к его увольнению в 2016 представлял собой "вмешательство во внутренние дела Украины со стороны иностранного государства".

Кроме того, Шокин считает, что были нарушены ряд его прав, в том числе право на работу, право на справедливое судебное разбирательство, и право Украины на самоопределение.

При этом виновными в увольнении он называет нынешнего президента США Джо Байдена (на тот момент вице-президента США) и экс-президента Украины Петра Порошенко.

По словам Шокина, Байден "надавил" на Порошенко с требованием о его увольнении за то, что Генпрокуратура при нем расследовала дело фирмы "Burisma", где в наблюдательный совет входил сын Байдена Хантер.

За нарушение его прав Шокин просит ЕК наложить санкции на Джо Байдена (ныне уже президента США) и Петра Порошенко.

Подробнее о том, как бывший генпрокурор хочет через евроструктуры наказать президента США за свое увольнение, можно прочитать в эксклюзивном интервью, которой Шокин дал "Стране".

Напомним, генпрокурор Виктор Шокин подал в отставку в марте 2016 года. На Западе утверждали, что недовольны успехами Шокина в борьбе с коррупцией.

Сам Шокин утверждает, что столкнулся с давлением после того, как начал расследование деятельности украинской нефтегазовой компании Burisma, где сын Джо Байдена Хантер был членом совета директоров до 2019 года.