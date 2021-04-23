В июне 2021 года президент США Джо Байден совершит первую зарубежную поездку. Он отправится в Великобританию и Бельгию для участия в саммитах НАТО и "Большой семерки".

Об этом сообщает пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

В Европе Байден сначала поучаствует в саммите G7 в британском Корнуолле. Мероприятие намечено на 11-13 июня. На нем глава Белого дома "будет работать над продвижением ключевых приоритетов политики США в области общественного здравоохранения, восстановления экономики и изменения климата, а также продемонстрирует солидарность и общие ценности основных демократий". Также у него намечены двусторонние встречи с лидерами G7, включая премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

Из Соединенного Королевства президент отправится в Брюссель, где примет участие в саммите НАТО 14 июня.

"Президент Байден подтвердит приверженность Соединенных Штатов НАТО, трансатлантической безопасности и коллективной обороне. Лидеры НАТО обсудят, как ориентировать Североатлантический союз на будущие угрозы и обеспечить эффективное разделение бремени. Президент также проведет двусторонние встречи с другими лидерами НАТО", - говорится в пресс-релизе Псаки.

Кроме того, в Брюсселе Байден примет участие в саммите США-ЕС. Стороны обсудят общую повестку дня для обеспечения глобальной безопасности в области здравоохранения, стимулирования восстановления мировой экономики, решения проблемы изменения климата, расширения цифрового и торгового сотрудничества, укрепления демократии и решения общих внешнеполитических проблем.

"Эта поездка подчеркнет приверженность Байдена восстановлению наших союзов, оживлению трансатлантических отношений и работе в тесном сотрудничестве с нашими союзниками и многосторонними партнерами для решения глобальных проблем и более надежной защиты интересов Америки", - заявили в Белом доме.

Ранее "Страна" сообщала, что 22 апреля Байден открыл климатический саммит, который проходит в режиме онлайн.

Также мы приводили его выступление во время второго дня работы саммита.