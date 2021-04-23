Бывший генеральный прокурор Украины Виктор Шокин пишет книгу своих воспоминаний, в которой сделает акцент на историю, связывающую его с Джо Байденом. Автор надеется, что книга станет бестселлером и ее издадут не только в Украине, но и за рубежом.

Об этом Шокин рассказал в интервью "Стране".

"Книги не только читаю, но и пишу. Да, уже написал книгу воспоминаний, закончил еще прошлой осенью. Пока не сдавал в печать, но, учитывая откровения господина Хантера Байдена, думаю, в ближайшее время ее презентую и издам. Надеюсь, ее напечатают и в Украине, и за рубежом. Книга объемом 247 страниц охватывает всю мою жизнь, но биография кратко, акцент на другие вещи, в частности, на историю с Байденом. Она документальна, если есть рассуждения, то они подкреплены доказательствами. Думаю, кое-кто из наших политиков будет книгой очень недоволен. Надеюсь, она может даже стать бестселлером", - рассказал бывший генпрокурор.

Напомним, генпрокурор Виктор Шокин подал в отставку в марте 2016 года. На Западе утверждали, что недовольны его успехами в борьбе с коррупцией.

Сам Шокин утверждает, что столкнулся с давлением после того, как начал расследование деятельности украинской нефтегазовой компании Burisma, где сын Джо Байдена Хантер был членом совета директоров до 2019 года.

С конце сентябра 2019 года в Сети опубликовали свидетельские показания Шокина против Байдена.