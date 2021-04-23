Министерство иностранных дел РФ заявило, что Украина стягивает войска к Донбассу, а Киев не стремится урегулировать конфликт в регионе. В то же время российские дипломаты уверены - Европа потакает Украине в ее позиции по Донбассу.

Об этом заявила представитель российского МИД Мария Захарова, передает пресс-служба ведомства.

Такое заявление Захарова сделала в ответ на блог главы европейской дипломатии Жозепа Борреля по итогам дискуссии ЕС о ситуации в Украине.

"Считаем опубликованный текст образцом предвзятости и доказательством неспособности Евросоюза объективно оценить происходящие на Украине события, разобраться в их причинах и понять их трагические последствия", — заявила Захарова.

"Разочарование вызывает ангажированная позиция главного есовского дипломата. Словно заклинание повторяется неправда о "российской агрессии" против Украины. О какой "сдержанной реакции" и, тем более, "шагах в сторону урегулирования" киевских властей можно говорить в условиях, когда к линии соприкосновения активно стягиваются вооружения и техника ВСУ, а пригороды Донецка ежедневно обстреливают украинскими снарядами и минами, от которых гибнут мирные жители, в том числе дети? Цинично выглядит потакание украинскому мифотворчеству о неких несметных российских войсках, развернутых на границе (при том, что в ЕС, похоже, сами путаются в предоставленных им Киевом цифрах) в условиях, когда в Брюсселе не только закрывают глаза на распространенные среди киевских властей настроения в пользу силового решения конфликта на Юго-Востоке, но и - вольно или невольно - сами их и поддерживают. Как еще воспринимать периодически звучащие из уст руководства ЕС фразы, адресованные Киеву, вроде "Мы на вашей стороне", - говорится в заявлении.

Она считает, что в Брюсселе уже давно распространяют ложные данные о роли РФ в украинском конфликте и оказывает Киеву "безоглядную поддержку". Москва надеется, что ЕС перестанет "распространять грубую дезинформацию о российской агрессии" и побудит Киев соблюдать Минские соглашения.

Напомним, на днях на Донбассе ВСУ провели танковые учения с выходом на огневые рубежи и контрнаступлением.

В то же время Россия начала отводить войска на границах Украины. Министр обороны России Сергей Шойгу объявил о завершении проверок войск в Южном и Западном военным округах и сообщил, что войска РФ начнут возвращаться в пункты постоянной дислокации.