Более 5,7 миллионов новых случаев коронавируса выявили в мире за последние семь дней. Это является рекордным показателем с начала пандемии. Об этом пишет ТАСС.

По подсчетам агентства, предыдущий максимум - 5,36 млн случаев за неделю - был зарегистрирован в середине декабря.

Хуже всего ситуация с заболеваемостью складывается в Индии, где второй день подряд фиксируют рекордные показатели - более 300 тысяч случаев в сутки.

Всего в мире уже более 145 млн случает Covid-19. Количество летальных исходов - 3 085 288.

Ранее "Страна" писала о том, что общее число зараженных в Украине перевалило сегодня за 2 миллиона человек.

Также мы сообщали, что в Киеве уже пять дней растет смертность от коронавируса.