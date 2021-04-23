В мире установлен недельный рекорд прироста коронавирусных случаев
Более 5,7 миллионов новых случаев коронавируса выявили в мире за последние семь дней. Это является рекордным показателем с начала пандемии. Об этом пишет ТАСС.
По подсчетам агентства, предыдущий максимум - 5,36 млн случаев за неделю - был зарегистрирован в середине декабря.
Хуже всего ситуация с заболеваемостью складывается в Индии, где второй день подряд фиксируют рекордные показатели - более 300 тысяч случаев в сутки.
Всего в мире уже более 145 млн случает Covid-19. Количество летальных исходов - 3 085 288.
Ранее "Страна" писала о том, что общее число зараженных в Украине перевалило сегодня за 2 миллиона человек.
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