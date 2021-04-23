В Мариуполе у мужчины, который 22 апреля с топором забежал в супермаркет и повредил витрины и товар, полиция изъяла оружие и наркотики.

Об этом сообщает Мариупольское районное управление полиции Донецкой области.

В ходе досудебного расследования правоохранители провели обыск по месту жительства хулигана и обнаружили винтовку, помповое ружье, муляж гранаты, саблю, каннабис, а также орудие погрома супермаркета - топор. Все изъятое направлено на экспертизу.

Теперь кроме статьи за хулиганские действия фигуранта привлекают к ответственности еще по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ч. 2 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта). Максимальное наказание, которое может грозить фигуранту - до семи лет лишения свободы.

Досудебное расследование продолжается.

Ранее "Страна" рассказывала о том, что известно о хулигане с топором из его аккаунта в соцсети.

Мы также сообщали о его задержании полицией.