Власти Кипра решили ввести локдаун по всей стране, чтобы помешать распространению коронавируса. Жесткие карантинные ограничения будут действовать с 26 апреля по 9 мая.

Об этом сообщает сайт "Cyprus Mail".

"Мы не можем оставаться равнодушными к растущему количеству инфекций вместе с интенсивным давлением на систему здравоохранения из-за большого количества госпитализаций", - заявил министр здравоохранения Кипра Константинос Иоанну.

Он добавил, что ситуация требует "трудных решений и решительных мер", чтобы остановить распространение вируса в обществе и сократить число госпитализаций.

Во время локдауна в Кипре будет действовать комендантский час с 21:00 до 5:00. Его могут не придерживаться люди, которые едут на работу.

Кроме того, жителям запретят собираться, независимо от места проведения мероприятий. Только один выезд в день будет разрешен с помощью SMS-сообщений. Для тех, кто направляется в центр вакцинации, СМС-сообщения не понадобятся.

Также запретят работу ресторанов, кафе и баров, в том числе и в торговых центрах. Они смогут работать только на доставке и вывозе.

Магазины, кроме магазинов, торгующих продуктами питания и напитками или другими предметами первой необходимости, также закрываются.

В Пасхальную субботу верующие смогут посетить церкви при условии, что они будут сидеть и соблюдать физическую дистанцию и другие санитарные нормы.

Кинотеатры на открытом воздухе и в помещениях, театры и другие залы будут закрыты, как и тренажерные залы, танцевальные и другие заведения. Также будет запрещена работа парикмахерских и косметологических салонов.

Также под запретом окажутся групповые индивидуальные занятия, а также спортивные и общественные мероприятия с участием детей до 18 лет.

Напомним, ранее сообщалось, что Кипр официально открывается для украинцев с 1 апреля без прохождения карантина. Однако для въезда в страну нужно предъявить отрицательный тест ПЦР, а также зарегистрироваться в системе CyprusFlightPass за сутки до рейса и получить разрешение на въезд.

Позже мы писали, что Кипр внес Украину в красную зону. Чтобы попасть в страну, надо пройти два теста и пробыть в самоизоляции.