В Ровенской области молния ударила в двух людей: 31-летнего мужчину и 15-летнего подростка. Оба с ожогами попали в больницу.

Об этом сообщает в Фейсбуке Ровенский областной центр экстренной медицинской помощи.

Происшествие случилось 22 апреля. В 15:45 на линию 103 поступил вызов от медика фельдшерско-акушерского пункта (ФАП) деревни Сновидовичи Сарненского района. Фельдшер рассказала, что ее односельчанин привез двух человек с ожогами от удара молнии.

Вскоре в деревню прибыла бригада Рокитновской подстанции экстренной медицинской помощи. Медики осмотрели пострадавших и выявили у одного ожоги левой части тела, у другого - правой. Больше всего пострадал юноша: он получил ожоги I-II степени, причем у него поражено 35% поверхности тела.

По словам мужчины, который привез пострадавших в ФАП, они втроем ехали из леса на подводе. Начался дождь, во время которого и ударила молния.

Работники скорой оказали необходимую медицинскую помощь и к вечеру доставили пострадавших в Рокитновскую центральную районную больницу. Оттуда поздно ночью парня санитарным автомобилем отделения выездной экстренной медицинской помощи областного центра экстренной медицинской помощи отвезли в ожоговый центр Ровенской областной клинической больницы.

Сейчас грозы прокатываются по всей Украине, в связи с чем синоптики напомнили о правилах безопасности во время стихии.

Ранее "Страна" рассказывала, как молния ударила женщину в собственном доме через обычную розетку.