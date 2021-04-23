На неподконтрольном Донбассе в честь выданного полумиллионного российского паспорта презентовали праздничный почтовый блок. Это произошло в рамках форума "Единство русских", который проходит в Донецке с участием представители "ЛДНР".

По словам "министра внутренних дел ЛНР" Игоря Корнета, полмиллиона выданных паспортов - это официальная статистика, но речь может идти о более крупной цифре, поскольку жители Донбасса получают паспорта по разным программам.

По словам Корнета, пункты "миграционных служб" работают в усиленном режиме, организованы централизованные поездки людей в места выдачи документов в Ростовскую область.

Ранее "Страна" писала о том, что "ДНР" обвинила ВСУ в обстреле окраин Донецка.

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