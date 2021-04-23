В пятницу, 23 апреля, в Херсонском облсовете произошла стычка после того, как представитель "Евросолидарности" Сергей Хлань попытался сорвать выступление лидера областной организации "Оппоплатформы" Егора Устинова.

Устинов предложил рассмотреть на сессии обращение к правительству страны о "применении персональных санкций в отношении экс-президента Украины Петра Порошенко".

Однако ему решил помешать Хлань. Он попытался нацепить на Устинова плакат с надписью "пособник оккупанта". В результате между политиками произошла потасовка.

В итоге депутата от партии Порошенко оттеснили соратники Устинова и препроводили на его место в зале.

После инцидента Устинов продолжил озвучивать заявление.

Напомним, ранее мы писали, что появилось видео драки депутатов на заседании Изюмского горсовета.

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