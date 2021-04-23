Президент США Джо Байден 23 апреля выступил в начале второго дня работы саммита мировых лидеров по климату. Он заявил, что в первый день на форуме был достигнут "отличный прогресс", а также признал, что его воодушевили слова главы Кремля Владимира Путина о снижении выбросов СО2.

Выступление Байдена опубликовал Ютуб-канал Белого дома.

В начале речи американский президент поблагодарил участников встречи.

"Все мировые лидеры, которые присоединились к нам, спасибо вам. Мне кажется, на данный момент мы добились отличного прогресса. Я благодарен всем лидерам, которые объявили о новых обязательствах, чтобы помочь нам всем противостоять изменению климата, которое является угрозой существованию", - сказал глава Белого дома.

Он добавил, что этот саммит - начало пути, который "приведет нас в ноябре в Глазго, на конференцию ООН по климату (имеется в виду 26-я конференция участников рамочной конвенции ООН об изменении климата)". На осеннем мероприятии, как ожидает Байден, будут воплощены в жизнь эти обязательства.

Затем глава Белого дома вспомнил выступление Путина в предыдущий день работы саммита.

"Я весьма воодушевлен вчерашним призывом президента Путина к сотрудничеству мирового сообщества по перспективному устранению углекислого газа. И Соединенные Штаты с нетерпением ждут работы с Россией и другими странами над этими усилиями", - сказал американский лидер и выразил "восхищение" тем, что Россия и Америка, несмотря на разногласия, могут сотрудничать по проблемам климата на благо всего мира.

По его оценке, эти усилия являются "очень многообещающими".

Байден также выступил за начало масштабной и активной работы с целью перехода на чистую энергетику, перестройку соответствующим образом нынешних экономических моделей.

"Настал момент для всех нас выстроить более совершенные экономики для наших детей и внуков, чтобы все мы могли процветать - и не только сейчас, но и при последующих поколениях", - убежден глава Белого дома.

Далее он заверил, что США "привержены обеспечению этих капиталовложений, роста своей экономики, а также смычке с рынками по всему миру". Например, страна запускает "новое глобальное партнерство по "климатически умной" инфраструктуре". Это позволит создать дополнительные, хорошо оплачиваемые рабочие места в американской экономике "за счет поддержки разработки новой чистой инфраструктуры" в странах, которые станут партнерами США по проекту, убежден Байден.

Ранее "Страна" рассказывала, как в четверг на климатическом саммите выступление Эммануэля Макрона внезапно прервал Путин.

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