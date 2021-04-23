Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, что Москва зашла слишком далеко, когда выслала 20 чешских дипломатов, тем самым заблокировав работу посольства. По его мнению, Россия разрушила отношения с Чехией и не воспользовалась шансом исправить ситуацию.

Об этом глава правительства сказал в интервью denik.cz.

"Русские пошли дальше, чем нужно...Мы не российская губерния, мы уверенное и суверенное государство, которое не запугать. И если кто-то думает, что иностранные агенты могут бегать по территории Чехии и без ответа проводить диверсии, то они ужасно ошибаются. У нас не так много танков и самолетов, как у России, но мы являемся членами Североатлантического альянса и Европейского союза, и наш голос имеет вес", - заявил премьер-министр.

По мнению Бабиша, Кремль нарушил положения Договора о дружественных отношениях и сотрудничестве 1993 года и уничтожил отношения между государствами. При этом, у РФ был шанс все исправить, но она им не воспользовалась.

"Россия имела возможность исправить ситуацию, но не воспользовалась ею. Москва разрушила наши взаимоотношения, которые сейчас достигли точки замерзания. Чехия заинтересована в справедливых отношениях с Россией на основе двух суверенных государств", - сказал премьер-министр.

Кроме того, он собирается обсудить инцидент во Врбетице на заседании Европейского совета и рассчитывает на жесткую реакцию. Также премьер-министр отрицает утверждения местных СМИ, что президент Чехии Милош Земан занимается реализацией российских интересов.

"7 мая состоится Европейский совет, где я обращусь к нашим партнерам, чтобы выразить солидарность. Уверен, что от них поступит четкий ответ, и он не ограничится устными заявлениями. Я думаю, что этого ждет не только правительство, но и все граждане Чехии", - сообщил Бабиш.

Напомним, 17 апреля стало известно, что из Праги высылают 18 российских дипломатов посольства РФ по подозрению в связях с разведкой России. Одновременно республика объявила в розыск двух российских разведчиков Александра Петрова и Руслана Боширова - их подозревают в причастности ко взрыву на складе боеприпасов во Врбетице.

После этого, Москва объявила 20 сотрудников чешского посольства персонами нон грата и выслала их из страны. В свою очередь Прага заявила о выдворении 63 сотрудников российского посольства и их семей.

В знак солидарности с Чехией Словакия выслала трех сотрудников посольства РФ. ее примеру последовали Эстония, которая выслала вместе с Латвией одного российского дипломата, и Литва, которая выслала двоих.