Каждый пятый русскоязычный житель Украины сталкивался с негативным отношением к нему из-за языка, на котором он общается. Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда "Демократические инициативы имени Илька Кучерива".

По данным опроса, около 16% граждан утверждают, что они или члены их семей сталкивались с негативным отношением со стороны других людей из-за их родного языка. Среди тех, кто считает родным украинский язык, о случаях негативного отношения сказали 12%, а среди тех, кто считает родным русский язык - 20%.

Любопытно, что среди носителей русского языка, которые заявили о случаях негативного отношения, большинство проживает в Южном и Восточном регионах.

Ранее "Страна" писала о том, что на ущемление госязыка мовному омбудсмену пожаловались более тысячи украинцев.

Также мы сообщали, что мовный омбудсмен Креминь на канале Порошенко раскритиковал Мендель из-за "украинского русского языка".