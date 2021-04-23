В Москве после предложения привлечь к переговорам премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху заявили, что России и Украине не нужны посредники для диалога.

Об этом сказал источник "РИА Новости" в Кремле.

Напомним, сегодня посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук рассказал, что Киев предложил премьер-министру Израиля Беньямину Нетаньяху стать посредником в переговорах между Россией и Украины на фоне напряжения в отношениях между странами.

Как сообщалось, 20 апреля президент Владимир Зеленский во время своего видео-обращения перешел на русский язык и предложил Путину встретиться в любой точке временно неподконтрольного Донбасса. Затем в Кремле ответили, что официальных запросов от Зеленского на встречу с Путиным в последнее время не поступало, однако для организации такого мероприятия должны быть предпосылки.

Однако уже 22 апреля во время встречи президента Беларуси Лукашенко и Путина, последний заявил, что ждет Зеленского в Москве в любое время.