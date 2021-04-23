Болгария, в связи с началом туристического сезона, открывает свои границы для туристов из других стран начиная с 1 мая. При себе въезжающим нужно будет иметь один из трех медицинских документов, подтверждающих отсутствие коронавируса.

Об этом сообщает Radio Bulgaria.

Въезд туристам в Болгарию будет разрешен с 1 мая. При себе туристам нужно будет иметь один из трех документов: сертификат о прохождении вакцинации от коронавируса, отрицательный результат ПЦР-теста на Covid-19 или справка о том, что ее владелец перенес коронавирус.

Напомним, Черногория объявила об открытии границ и собирается отменить все ограничения для украинских туристов, в том числе и ПЦР-тестирования.

Также мы писали, что Греция собирается открыть свои границы для украинцев уже 14 мая.