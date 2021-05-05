В Ровенской области полиция задержала женщину за нападение на сотрудницу полиции.

Об этом в сети сообщает пресс-служба МВД Украины.

Участковая находилась на службе и по обращению местных жителей шла к заявителю в микрорайоне Строителей.

"Брань и угрозы в свой адрес она услышала от нетрезвой 30-летней местной жительницы, которая сидела на лавочке. Полицейская сделала ей замечание и предупредила, что такими действиями она совершает административное правонарушение. Женщина, которая по внешним признакам была в состоянии алкогольного опьянения, проигнорировала требование полицейской прекратить противоправное деяние и начала сопротивляться", - говорится в сообщении.

Офицер сообщила о конфликте на спецлинию "102". Услышав это 30-летняя злоумышленница набросилась на участковую и ударила ее по голове стеклянной бутылкой.

В результате сотрудники сектора реагирования патрульной полиции, которые приехали на вызов, задержали правонарушительницу и доставили в райотдел.

Пострадавшую полицейскую госпитализировали. Медики диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, трещину кости лобной области и многочисленные ушибы.

Напомним, ранее сообщалось, что во Франции мужчина с ножом напал на полицейскую. Его застрелили.

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