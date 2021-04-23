Учены провели два исследования, чтобы выяснить, какое влияние оказала радиация от аварии Чернобыльской АЭС на онкозаболевания у тех, кто пережил катастрофу и у их потомков. В одном случае были замечены генетические изменения в опухолях, во другом - не было найдено доказательств влияние облучения родителей на генетические заболевания детей.

Об этом пишет MedicalXpress.

В первом исследовании ученые выясняли, приводит ли радиационное облучение к генетическим изменениям, которые могут передаваться от родителей к детям. Для этого проанализировали полные геномы 130 людей, родившихся между 1987 и 2002 годами и 105 пар их родителей. Один или оба родителя были либо ликвидаторами аварии, либо тем, кого эвакуировали из ближайших к ЧАЭС мест.



Ученые проанализировали геномы выросших детей на увеличения определенного типа наследственных генетических изменений, которые известны как мутации de novo. Результаты не показали увеличение количества мутаций.

Во втором исследовании ученые изучили определенный тип повреждения ДНК (разрывы обеих цепей ДНК-молекул в опухолях щитовидной железы) и заметили, что связь между разрывами и облучением была сильнее у детей, которые подверглись воздействию радиации в более раннем возрасте.

После аварии одним из самых серьезных последствий для здоровья был повышенный риск возникновения рака щитовидной железы, потому что энергия ионизирующего излучения разрывает химические связи в ДНК, что приводит к различным типам повреждений.

Исследователи обнаружили генетические изменения в опухолях 359 людей, у которых после воздействия радиоактивного йода в детстве или во внутриутробном периоде появился рак щитовидной железы и у 81 необлученного человека, которые родились через 9 месяцев после аварии.

Таким образом, в исследовании рак тех, кто подвергся облучению был с большей вероятность вызван слиянием генов (когда обе цепи ДНК были разорваны, а затем соединены их неправильные части), при этом рак необлученных в большинстве случаев был результатом точечных мутаций.

Напомним, согласно данным прошлого года, в Украине за пять лет в пять раз выросло число заболеваний щитовидной железы.

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