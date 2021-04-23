Адвоката Эльмана Пашаева, который защищал артиста Михаила Ефремова в деле о смертельном ДТП, вызвали в суд на допрос по делу о лжесвидетельстве во время слушания этого дела, пишут российские СМИ.

Как известно, 20 ноября 2020 года МВД России возбудило уголовные дела по статье 307 УК РФ ("Заведомо ложные показания") против свидетелей, приглашенных адвокатом Эльманом Пашаевым в суд. Под следствием оказались три человека, заявившие, что в момент аварии артист якобы не сидел за рулем своего автомобиля.

19 апреля Пресненский суд Москвы начал рассмотрение уголовного дела в отношении одного из обвиняемых в лжесвидетельстве - Тевана Бадасяна, который свою вину не признает.

Напомним, Ефремова приговорили к восьми годам колонии за совершение смертельного ДТП в центре Москвы.

После провала защиты артиста и последовавшего в результате этого приговора Минюст России предложил прекратить статус адвоката Эльмана Пашаева, который защищал подсудимого актера.

Сам Ефремов заявил, что не ожидал такого приговора и добавил, что Пашаев его "подставил".