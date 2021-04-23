В пятницу, 23 апреля, во французском городе Рамбуйе (департамент Ивелин) в 45 км к западу от Парижа преступник напал на сотрудницу полиции с ножом.

Об этом сообщило агентство Agence France-Presse (AFP).

Инцидент случился около 14:20 по парижскому времени (15:20 по Киеву). По данным агентства, от полученных ран сотрудница полиции умерла.

Коллегам полицейской удалось нейтрализовать преступника, применив огнестрельное оружие. В результате нападавший скончался от ран.

По данным правоохранителей, нападавший - уроженец Туниса. Как сообщили в Матиньонском дворце, на место происшествия выехал премьер-министр Франции Жан Кастекс. Мотивы преступника не приводятся.

На место происшествия также выехал глава МВД Франции Жеральд Дарманен. Как он сообщил у себя в Twitter, нападение было совершено в помещении комиссариата полиции.

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