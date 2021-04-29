29 апреля отмечают именины Ирины. В этот день церковь вспоминает двух мучениц - Ирину Коринфскую и Ирину Аквилейскую. Это хороший повод поздравить обладательниц имени Ирина.

Собрали открытки и поздравления с именинами, а также, какой характер приписывают Иринам.

Значение имени и характер

Имя "Ирина" переводится с греческого, как "мир". В детстве ей приписывают самостоятельный и любознательный характер. Ласковой Иру не назовешь, но обычно это общительная и дружелюбная девочка. Правда, когда она не в настроении, окружающих приходится несладко от ее капризов.

Во взрослом возрасте Ирины нередко грациозные и гармоничные женщины. Они довольно легко заводят знакомства, правда, так же легко и разрывают их.

Ирины прямолинейны, не любят манипуляций, не идут на поводу у других. Такие же правила у нее в семье. С мужем она стремится выстроить честные партнерские отношения.

Открытки и поздравления

Пусть звезды зажгутся на твоем небосводе.

Ирина, желаю любви и свободы.

Ирочка, поздравляю с именинами. Рядом с тобой всегда тепло и уютно.

Ирина, с твоим днем тебя!

За всё добро люблю тебя.

Пусть ангелы тебя хранят и оберегают. Будь счастлива, Ирина.

С именинами Ирина,

Пусть сегодня повезет.

Счастья, смеха - три корзины.

И везенья целый год.

Молитва святой Ирине

Сегодня церковь вспоминает сразу двух святых мучениц, пострадавших перед Пасхой - Ирину Аквилейскую, которая жила в Италии, и Ирину Коринфскую из Греции.

Ирину Коринфскую бросили из-за веры в темницу по наводке доносчиков, но она не отреклась от христианства, хотя умерла в мучениях.

Ирин Аквилейская вместе с двумя сестрами предстала на суде, где правитель предложил им отказаться от веры. Пораженный красотой девушек, он позвал их в свой гарем наложницами, но они отказались. Сестер Ирины сожгли, причем, когда огонь потух, оказалось, что тела их сохранились. А саму ее повезли в публичный дом, но по дороге к страже приблизились два всадника, которые сказали, что правитель просит сопроводить Ирину на вершину холма.

Оказалось, что это были ангелы, которые пришли спасти девушку. Когда стража спохватилась, она нашла холм, где находилась Ирина, но не смогла отыскать тропинку наверх. Тогда один из воинов пустил стрелу о поразил Ирину.

Святым Иринам молятся о семейном благополучии и здоровье.

В день своей святой можно произнести молитву, обращенную к ней.

"О многострадальная и преславная Ирино, невесто Христова всехвальная, угоднице Божия! Ты предстоиши у Престола Пресвятыя Троицы и наслаждаешися неизреченнаго блаженства. Призри убо милостивно на нас, приносящих ти хвалебное пение сие, испроси нам милость, отпущение грехов у Преблагаго Господа, вемы бо, воистинну вемы, яко вся, елико восхощеши, испросити у Него можеши. Темже убо смиренно припадаем к тебе и просим: умилостиви Владыку неба и земли, да подаст нам дух твоея ревности ко хранению святых Его заповедей, яко да возможем земное поприще в добродетельном житии проводити, райских селений унаследовати и тамо с тобою и всеми святыми прославляти Отца и Сына и Святаго Духа во веки веков. Аминь".