В Иерусалиме больше сотни человек получили травмы после массовой драки между арбами и евреями, которая началась из-за видео в TikTok.

Об этом пишет "Reuters".

Всего во время столкновений пострадали 105 человек, еще 20 госпитализировали. Также 100 человек были задержаны.

Как видно на кадрах, опубликованных в Твиттере, во время драки начали разбегаться люди, а кто-то бросил дымовые шашки. По информации агентства, вышедшие на улицы евреи, — в том числе члены радикальной организации "Лехава" — кричат "Смерть арабам!", "Мы отомстим" и "Мы сожжем вашу деревню".

Волнения начались после опубликованного в TikTok видео, на котором арабы избивают ультраортодоксального еврея. Нападавшие были задержаны, но кадры все равно возмутили еврейскую общину города. Те вышли на улицы и устроили погром, нападая на прохожих палестинцев. Мусульмане также совершали нападения и бросали в полицейских камни и бутылки с зажигательной смесью.

pic.twitter.com/AIC3UjJJZ2 — نير حسون Nir Hasson ניר חסון (@nirhasson) April 22, 2021

Напомним, ранее в Иерусалиме ортодоксы подняли бунт против карантина. Копов закидали камнями.

Также мы писали, что в Одессе из-за угроз националистов закрылся магазин еврейской кухни "У Машковичей".