В Херсонской области во двор дома депутата городского совета неизвестный бросил гранату и скрылся. В результате был поврежден автомобиль, фасад и окна дома, внутри которого находился мужчина вместе с семьей. Никто из них не пострадал.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции области на своей странице в Facebook в пятницу, 23 апреля.

Инцидент произошел в одном из поселков городского типа Новокаховской территориальной общины. Во двор депутата бросили гранату, в результате пострадал автомобиль "Мерседес-310", фасад и окна дома. На месте происшествия правоохранители обнаружили металлические фрагменты, вероятно от гранаты РГД-5, рычаг УЗРГМ, которые изъяли и направили на проведение соответствующих экспертиз.

На данный момент правоохранители проводят следственные действия, ищут возможный свидетелей события. Открыто уголовное производство по статье, санкции которой предусматривают лишение свободы сроком от пяти до двенадцати лет.

"Также следователи отрабатывают все возможные версии произошедшего, в том числе, что причиной совершения преступления могла стать служебная деятельность заявителя. Назначен ряд экспертных исследований", - говорится в сообщении.

Напомним, в Кировоградской области в помещении, где находился президент футбольного клуба "Ингулец" Александр Поворознюк и еще двое людей, взорвалась граната. В результате погиб человек.

Также "Страна" писала, что во Львовской области мужчина в собственном дворе подорвался на гранате.