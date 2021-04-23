В американском штате Орегон после вакцинации препаратом от коронавируса от компании Johnson & Johnson умерла 50-летняя женщина. Это случилось еще до того, как в США рекомендовали приостановить использование вакцины, пока идет расследование шести случаев тромбоза после прививки.

Об этом сообщает Reuters.

В штате Орегон 50-летняя женщина сделала прививку вакциной Jаnssen от компании Johnson & Johnson, а спустя две недели у нее развился редкий, но представляющий серьезную угрозу тромб. В результате американка умерла.

Еще один случай тромбоза, но не летальный, произошел в Техасе. У женщины после прививки появились такие же симптомы, которые ранее проявились у шести человек, пострадавших от тромбов. Ее отправили в больницу.

Сегодня специалисты Центра по контролю и профилактике заболеваний США должны провести совещания с целью обсудить вопрос возобновления использования вакцины производства Johnson & Johnson.

Напомним, в ЕС также обнаружили связь вакцины Johnson & Johnson с образованием тромбов.

Кроме того, мы писали, что производитель вакцины Johnson & Johnson отложил ее поставки в Европу из-за побочных эффектов.